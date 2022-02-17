«كله كلام».. أبوجبل يرد على العروض التي تلقاها

الخميس، 17-02-2022
10:25 ص
كشف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك
والمنتخب حقيقة قرب رحيله عن الفريق
خلال الفترة المقبلة عقب تألقه اللافت للنظر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وكتب ابوجبل
عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" لا
يوجد لي اي وكيل لاعبين في مصر غير اخي مصطفى ابوجبل
فقط وكل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض
ما هو الا اجتهاد
منهم ولم أتواصل مع اي وكيل مصري تركيزي الآن منصب مع فريقي نادي الزمالك
فقط".
وترددت أخبار خلال الفترة الماضية عن إمكانية انضمام أبو جبل للأهلي أو أحد
الفرق الخليجية في ظل تلقيه العديد من العروض
للاحتراف.