كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كوت ديفوار

الثلاثاء، 25-01-2022
01:25 م
يختتم اليوم منتخب مصر لكرة القدم تدريباته استعدادًا للقاء كوت ديفوار
غدا
ضمن منافسات دور ال ١٦ لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر
حتى ٦ فبراير المقبل.
ويسعى البرتغالي كارلوس كيروش
المدير الفني للمنتخب الوطني لتطبيق بعض
الخطط الفنية التى سيعتمد عليها خلال المباراة بالإضافة الى الاستقرار على تشكيل
المنتخب الذى سيبدأ به المباراة.
كان المنتخب الوطني قد ادى امس تدريبًا مغلقًا في الرابعة والنصف عصرًا
بتوقيت الكاميرون على ملعب چابوما انيكسي المخصص للتدريبات استعدادًا للقاء كوت
ديفوار في الخامسة مساء الأربعاء المقبل ( السادسة في القاهرة ) ضمن دور ال16
لبطولة الأمم الأفريقية.
كما واصل محمود حمدي "الونش" تدريباته التأهيلية بالكرة ، فيما
أظهرت نتائج المسحات التي أجريت اليوم للبعثة سلبية جميع العينات بحمد الله.
ومن المقرر ان يقوم المنتخب بزيارة تفقدية إلى أرض ملعب المباراة اليوم
تنفيذًا للائحة المنظمة للبطولة.