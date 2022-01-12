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شاهد.. «كيروش» يرد بعنف على أحد الجماهير عندما طالبه بالرحيل

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الأربعاء، 12-01-2022 09:29 ص

دخل كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم فى مشادة مع أحد الجماهير المصرية المتواجد بملعب المباراة بعد الخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد فى افتتاح مباريات الفراعنة بالأمم الإفريقية .
جاءت المشادة بسبب رفض كيروش هجوم أحد المشجعين له بعد المباراة ومطالبته بالرحيل بعد الأداء السيىء للمنتخب أمام نيجيريا .
والتقطت عدسات الكاميرات قيام كيروش بالتوجه إلى المدرجات للرد على أحد الحضور من الجماهير، حيث دعاه لتبادل الأدوار، وأن يقوم الأخير بتولي تدريب المنتخب المصري بدلًا منه.
وأوضح مقدم الاستديو التحليلي في قناة بي إن سبورتس أن البرتغالي كارلوس كيروش قال لأحد الجماهير فيما معناه :"تعالى درب أنت"، وذلك بعد احتجاج الأخير على المستوى الذي ظهر به الفريق أمام نيجيريا.
وأعرب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن شعوره بالحزن بسبب الخسارة أمام نيجيريا،بهدف دون رد، في الجولة الأولى لمجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.
وقال كيروش عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "الأداء في الشوط الأول كان فقيرا للغاية وهذه هي الحقيقة، ولم نكن موجودين في الملعب"
وأضاف "بدأنا اللعب في الشوط الثاني ولم يكن هناك سبب لهذا الإخفاق والخسارة أمام نيجيريا".
وأتم تصريحاته "خسرنا هذه المباراة ولكن هناك 6 نقاط يجب أن نحصل عليهم خلال مواجهتي السودان وغينيا بيساو من أجل التأهل".
ويلعب منتخب مصر ضد غينيا بيساو يوم السبت المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة.
 

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