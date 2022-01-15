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بعد الهجوم عليه.. مفاجأة «كيروش» في تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا

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كيروش
Native
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السبت، 15-01-2022 04:00 م

استقر كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر، بشكل كبير على التشكيل الإساسي، لمواجهة غينيا بيساو، المقرر لها، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2022.
ومن المقرر أن يدفع كيروش بـ عمر كمال  في الجهبة اليمنى بديلا لـ أكرم توفيق الذي أصيب في مباراة نيجيريا بقطع في الرباط الصليبي، وأيمن أشرف في الجبهة اليسرى بدلا من أحمد فتوح الذي يعاني من إصابة عضلية، والدفع بـ عمرو السولية في منتصف الملعب بعد تعافيه من الإصابة، وعبد الله السعيد بديلا لـ تريزيجيه الذي فشل في تأدية مهام صانع الألعاب أمام نيجيريا.
كما قرر كيروش عدم تغيير مركز أي لاعب على أرضية الملعب، بعدما تعرض لهجوم عنيف خلال الأيام الماضية، بسبب تبديل مراكز اللاعبين، والدفع بـ محمد صلاح في مركز رأس الحربة ومصطفى محمد في مركز الجناح.
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع : أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - عمر كمال.
خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد.
الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.
 

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