ميدو يشيد بتصريحات «كيروش» عن أفشة وطارق حامد

الإثنين، 03-01-2022
03:06 م
أشاد أحمد حسام ميدو
نجم الزمالك الأسبق، بتصريحات البرتغالي
كارلوس كيروش
المدير الفني لمنتخب مصر الوطني والتي أدلى بها اليوم بشأن استبعاد طارق
حامد ومحمد مجدي أفشة
من قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا المقرر إقامته في الكاميرون.
قال ميدو
في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:
"تصريحات كيروش
عن استبعاد طارق حامد
وأفشة عين العقل، المدرب قال إنه يتحدث عن
المجموعة، وأنا أدعمه، لأن مرحلة التجارب انتهت وكذلك مرحلة التساؤلات انتهت الآن وقت
التنفيذ ووقت تدعيم المجموعة الحالية"
أضاف: "أنهينا قصة طارق حامد
بأن استبعاده جاء بناء
على قناعات كيروش
الفنية والمدرب ليس مقتنعا بأفشة في طريقة 4-3-3 لذلك كان يجب إنهاء
القصة تماما بدون تساؤلات فالوقت وقت المجموعة وتدعيم المنتخب لحصد أمم إفريقيا".
وختم حديثه قائلا: "كيروش
قام بتجربة مروان حمدي وكان
يرى أن المهاجم لا يصلح للتواجد مع مصر في أمم إفريقيا، وأحمد رفعت لاعب كبير ولكن
منافسيه أفضل من وجهة نظر كيروش
خاصة تريزيجيه ورمضان صبحي وكذلك عمر مرموش".