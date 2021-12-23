الخميس 23 ديسمبر 2021
توقيت مصر 17:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المتحدث باسم الصحة ينشر 5 أعراض للإصابة بـ«أوميكرون»

مجلس الوزراء يوافق على اشتراطات العمرة لـ رجب وشعبان ورمضان

دراسة: التجاعيد في هذا المكان من الوجه تشير إلى قرب الوفاة

هشام عباس يتبرأ من دعم اعتزال أدهم نابلسي.. هذا ما حدث

خليجية شهيرة تصدم الجميع بصورة مثيرة بملابس النوم الفاضحة

متحولة جنسيًا.. هيفا ماجيك تستعرض صدرها بصورة عارية بعد عملية تكبير

سيد عبدالحفيظ يتحدث عن إصابة «السولية» وأغرب ما فعله حكم السوبر

أميرة سعودية توزع أموالًا عبر حسابها في «تويتر»..وعبدالرحمن بن مساعد يحذر

تعليق «خامنئي» على وفاة سفير إيران لدى الحوثيين

لاعبو الأهلي يحتفلون بالسوبر برفع علم فلسطين

ADS
 

كيروش في تقريره: الحضري نسي إنه مدرب وبينافس «الشناوي» في التدريبات

59400
ا
Native
Teads
الخميس، 23-12-2021 10:17 ص

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب رصد بعض الوقائع التي تدين عصام الحضري مدرب الحراس، خلال معسكر المنتخب في كاس العرب، وذلك في التقرير الفني الذي قدمه كيروش لأحمد مجاهد ومحمد الشواربي رئيس وعضو اللجنة التي تدير الجبلاية.
وتابع : اتهم تقرير كيروش، الحضري بالانفعال والحماس الزائد، وبرهن على ذلك بمشادة بين مدرب الحراس وأحد لاعبي المنتخب قبل مواجهة تونس في نصف النهائي، وواقعة أخرى تمثلت في استفزاز عدنان حمد مدرب الأردن في مباراة الفريقين بربع النهائي.
وأضاف : كشف تقرير كيروش أن الحضري ينسى أنه مدرب حراس المنتخب، ويتنافس مع حراس المرمى في التدريبات كواحد منهم، ما يؤدي إلى قصور في تطبيق الجانب التكتيكي والفني في المران.
واستكمل : أكد كيروش في تقريره تمسكه بالحضري في الجهاز المعاون، لكن مع تمتعه بقدر كبير من الاتزان في التصرفات والمعاملات، خلال البطولة الأفريقية المقرر انطلاقها الشهر المقبل.
 

إقرأ ايضا

سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ يتحدث عن إصابة «السولية» وأغرب ما فعله حكم السوبر

61c40b0042360422715c96fe

لاعبو الأهلي يحتفلون بالسوبر برفع علم فلسطين

265740

أكرم توفيق يكشف حقيقة تهرب «أفشة» من التسديد

أخبار متعلقة

مصر2021_12_9_12_50

استبعاد 10 لاعبين من قائمة المنتخب بأمر "الكاف"

Capture

قرار مفاجئ من «كيروش» لـ«غربلة» قائمة المنتخب مرة أخرى

download

أفشة يرفض قرار كيروش ويصر على المشاركة أمام تونس

20211215015426141

طارق حامد يفجر مفاجأة عن سبب استبعاده من المنتخب

1684496_0

ميدو: كيروش منزعج من إصابة حمدي فتحي أكثر من محمد الشناوي لهذا السبب

2021-637706232927331863-733

يتحدث مع شوقي فقط.. أزمة بين «كيروش» و ضياء السيد تظهر بين صفوف المنتخب