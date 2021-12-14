ميدو: كيروش منزعج من إصابة حمدي فتحي أكثر من محمد الشناوي لهذا السبب

الثلاثاء، 14-12-2021
10:21 ص
قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن منتخب مصر يمتلك حراس على أعلى مستوى، وإن
البرتغالي كارلوس كيروش
، المدير الفني للمنتخب، واثق تمامًا في بدلاء محمد
الشناوي، الثنائي محمد صبحي ومحمود جاد.
وأكد أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" على
قناة "المحور": "كيروش
لن يدفع بمحمد الشناوي لو أبلغه الحارس بشعوره
بالإصابة".
وتابع: "أزمة كيروش
الحقيقة في إصابة حمدي فتحي
لأنه لا يوجد بديل
لحمدي فتحي
في المنتخب
".
وأضاف: "أحمد حجازي سيغيب عن المباراة والأزمة في الدفاع هو أحمد
ياسين، رغم أن الأخير مدافع جيد ولكن قد يحدث أزمات لو تم وضعه في اختبار بجانب
الونش".