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استبعاد 10 لاعبين من قائمة المنتخب بأمر "الكاف"

مصر2021_12_9_12_50
المنتخب
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الإثنين، 20-12-2021 01:39 م

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على استبعاد 10 لاعبين من قائمة المنتخب المعلنة أمس لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية وذلك قبل يوم 28 ديسمبر الجاري .
ومن المقرر أن يستبعد كيروش 10 لاعبين دفعة واحدة قبل 28 ديسمبر الجاري على ان يتم إرسال قائمة تضم 30 لاعبا فقط “ 28 أساسيين ولاعبين إضافيين تحسبا لإصابات وما إلى ذلك ” وذلك وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ، لكن لم يتم الإعلان عن الأسماء المستبعدة.
وتنطلق فاعليات كأس الأمم الأفريقية بمشاركة منتخب مصر فى الكاميرون خلال 9 يناير المقبل وسط مشاركة 24 منتخبا أفريقيا .
وضمت قائمة منتخب مصر المعلنة لخوض الأمم الإفريقية أمس 40 لاعبا وهم:
محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.


ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بمنافسات الأمم الإفريقية والتي تضم كلا من نيجيريا، غينيا بيساو، السودان.
 

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