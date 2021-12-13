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يتحدث مع شوقي فقط.. أزمة بين «كيروش» و ضياء السيد تظهر بين صفوف المنتخب

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الإثنين، 13-12-2021 09:48 ص
قال الإعلامي الرياضي محمد شبانة، إن العلاقة بين كارلوس كيروش و ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر ليست على مايرام بالإضافة  إلى عدم وجود توافق كبير بينهما .
وأضاف"شبانة"، عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "etc"،": إن كيروش قام بتقليص  صلاحيات ضياء السيد إلى أقل حد ممكن".
وأشار إلى أن كارلوس كيروش لا يتحدث إلا مع محمد شوقي المدرب المساعد فقط، بالاضافة إلى الطاقم المساعد الأجنبي، أما ضياء السيد فليس له أي دور تقريبا في المنتخب خلال الفترة الحالية ، فكشفت بطولة  كأس العرب المقامة حاليا في قطر حالة الجفاء بين الطرفين.
على الجانب الآخر، لجأ أحمد رفعت ومحمد مجدي قفشة لاعبي المنتخب الوطني إلي الاهتمام بقصة شعرهما خلال يوم الراحة الذي منحه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب للاعبين .
وسيطرت أجواء المرح على لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري في معسكر  المنتخب في يوم الإجازة .
وتحدي البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب مساعديه من خلال مباراة كرة السلة خلال يوم الراحة.
 

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