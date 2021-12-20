قرار مفاجئ من «كيروش» لـ«غربلة» قائمة المنتخب مرة أخرى

الإثنين، 20-12-2021
10:05 ص
قرر كارلوس كيروش
المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم
خوض مباراة ودية مع أوائل شهر يناير المقبل قبل السفر إلى الكاميرون وخوض منافسات كأس
الأمم الإفريقية 2022 .
وتنطلق فاعليات كأس الأمم الإفريقية بمشاركة منتخب مصر فى
الكاميرون خلال 9 يناير المقبل وسط مشاركة 24 منتخبا إفريقيا .
وجاء قرار كيروش
بإقامة مباراة ودية فى ظل رغبته فى تجربة
عدد من اللاعبين قبل اقتصار القائمة إلى 28 لاعبا فقط بدلا من 40 لاعبا والذي تم الإعلان
عنهم بشكل رسمي أمس .
وضمت قائمة المنتخب
كلاً من:
محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود
جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى
ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد
الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن
كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت
ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف
ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.
ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بمنافسات الأمم الإفريقية
والتي تضم كلا من نيجيريا، غينيا بيساو، السودان.