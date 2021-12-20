الإثنين 20 ديسمبر 2021
توقيت مصر 12:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة «أيوب العصر الحالي» الدكتور محمد عبدالحليم

السعودية.. غدًا تُكشر «المربعانية» عن أنيابها

ليبيا تعلن حاجتها لـ مليون عامل مصري لإعادة الإعمار

ماذا قال كريم الهواري في اعترافاته بقتل 4 طلاب بالخطأ؟

صدمة.. سعودية شهيرة تقيم في أمريكا تخلع ملابسها بالكامل

ظهور جديد لـ شيرين عبدالوهاب بعد أزمة طلاقها

شاهد.. سقوط الثلوج على الإسكندرية تحول الشوارع لسجادة بيضاء

«استئصال طحال وكلية» مفاجأة.. زوجة وأولاد محمد الشمري لا يعلمون بوفاته

قرار مفاجئ من «كيروش» لـ«غربلة» قائمة المنتخب مرة أخرى

انهيار والدة الفنان شادي نبيل أثناء ترحيله

ADS
 

قرار مفاجئ من «كيروش» لـ«غربلة» قائمة المنتخب مرة أخرى

Capture
كيروش
Native
Teads
الإثنين، 20-12-2021 10:05 ص

قرر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خوض مباراة ودية مع أوائل شهر يناير المقبل قبل السفر إلى الكاميرون وخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2022 .
وتنطلق فاعليات كأس الأمم الإفريقية بمشاركة منتخب مصر فى الكاميرون خلال 9 يناير المقبل وسط مشاركة 24 منتخبا إفريقيا .
وجاء قرار كيروش بإقامة مباراة ودية فى ظل رغبته فى تجربة عدد من اللاعبين قبل اقتصار القائمة إلى 28 لاعبا فقط بدلا من 40 لاعبا والذي تم الإعلان عنهم بشكل رسمي أمس .
وضمت قائمة المنتخب  كلاً من:
محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بمنافسات الأمم الإفريقية والتي تضم كلا من نيجيريا، غينيا بيساو، السودان.
 

إقرأ ايضا

Capture

ماذا حدث بين «كيروش» وطارق حامد ليقرر استبعاده؟..نجم الزمالك يرد

epa_soccer_2021-12_2021-12-01_2021-12-01-09614589_epa

سيف زاهر يوجه رسالة حادة إلى محمد الشناوي: الأهلي لديه بدائل

mypics_maxresdefault

إبراهيم سعيد يهاجم لاعب الزمالك: محلي ودون المستوى للعب مع المنتخب

أخبار متعلقة

download

أفشة يرفض قرار كيروش ويصر على المشاركة أمام تونس

20211215015426141

طارق حامد يفجر مفاجأة عن سبب استبعاده من المنتخب

1684496_0

ميدو: كيروش منزعج من إصابة حمدي فتحي أكثر من محمد الشناوي لهذا السبب

2021-637706232927331863-733

يتحدث مع شوقي فقط.. أزمة بين «كيروش» و ضياء السيد تظهر بين صفوف المنتخب

2021_10_4_20_28_21_90

«كيروش» ساخرًا" لاعبو المنتخب والأهلي «لا يطيرون»

كارلوس-كيروش-1638724910

طلب عاجل من «كيروش» قبل مواجهة الأردن