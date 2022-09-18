كولر بعد ساعة واحدة للاعب يعلن تمسكه بيه فمن هو ?

الأحد، 18-09-2022
12:40 ص
نسمه عبد الوهاب
رفض السويسري كولر
المدير الفني لالنادي الأهلي رحيل محمد محمود عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتمسك ببقاءه.
وكان المدرب السويسري قرر تواجد محمد محمود في قائمتي الأهلي الإفريقية والمحلية للموسم القادم المقرر انطلاقه منتصف أكتوبر المقبل بعد ساعة واحدة شاهده فى تقسيمة قال مستحيل يلعب وسيكون من اتهم لاعبى مصر.
وتألق محمد محمود بشكل لافت في مباريات الفريق الأخيرة بالموسم الماضي مما جعل مسؤولو لجنة الكرة يقررون الحفاظ على خدماته في الفترة القادمة.
ويمتلك محمد محمود أكثر من عرض للرحيل عن الاهلى
خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكن رغبته الأولى الاستمرار داخل صفوف الفريق بالموسم القادم.