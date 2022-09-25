كولر لـ كهربا: ستكون أساسيًا معنا في الفريق بشرط

الأحد، 25-09-2022
09:43 ص
كشف الإعلامي مجدي عبدالغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق كواليس جلسة جمعت
كولر
المدير الفني للنادي الأهلي ومحمود عبدالمنعم كهربا
.
وقال مجدي عبدالغني في تصريحات عبر برنامجه البلدوزر بقناة الشمس : كولر
اكد لـ كهربا
أنه يمتلك قدراته الفنية وموهبته ودوره مع الفريق الفترة المقبلة مع
النادي الأهلي .
وأضاف مجدي عبدالغني : كولر
في جلسته مع كهربا
قال له انه يريده في الفريق
وبذل الكثير من المجهود خلال التدريبات للمشاركة بشكل أساسي والاعتماد عليه الفترة
المقبلة .
وأوضح مجدي عبدالغني : كهربا
انتظم في التدريبات مع الفريق الاول لكرة
القدم بالنادي الأهلي بعد الاتفاق علي دفع جزء كبير من الغرامة الموقعة عليه لصالح
الزمالك .