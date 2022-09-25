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كولر لـ كهربا: ستكون أساسيًا معنا في الفريق بشرط

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كولر
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الأحد، 25-09-2022 09:43 ص

كشف الإعلامي مجدي عبدالغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق كواليس جلسة جمعت كولر المدير الفني للنادي الأهلي ومحمود عبدالمنعم كهربا .

وقال مجدي عبدالغني في تصريحات عبر برنامجه البلدوزر بقناة الشمس : كولر اكد لـ كهربا أنه يمتلك قدراته الفنية وموهبته ودوره مع الفريق الفترة المقبلة مع النادي الأهلي .

وأضاف مجدي عبدالغني : كولر في جلسته مع كهربا قال له انه يريده في الفريق وبذل الكثير من المجهود خلال التدريبات للمشاركة بشكل أساسي والاعتماد عليه الفترة المقبلة .

وأوضح مجدي عبدالغني : كهربا انتظم في التدريبات مع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الاتفاق علي دفع جزء كبير من الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك .
 

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