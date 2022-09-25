مدرب الأهلي يطالب بضم هذا المهاجم فورًا.. والنادي يستجيب

الأحد، 25-09-2022
09:06 ص
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي بدأ التفاوض مع
مهاجم
إفريقي، تمهيداً للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “ميشاك ايليا ترشيح
مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مهاجم
نادي يونج بويز السويسري وعنده ٢٥
سنة ولاعب ذات مهارات تهديفية عالية، والأهلي يتفاوض مع ناديه بعد أخذ موافقة
اللاعب ، إضافة قوية جدا لخط هجوم الأهلي”.
وفي سياق آخر، أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مؤخراً، عن
انضمام البرازيلي برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفي، إلى صفوف الأهلي لمدة
ثلاثة مواسم قادمة، مع أحقية الأهلي في مد التعاقد لموسم رابع.
وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي بوليفار
بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.