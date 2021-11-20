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كهربا يُعلق بعد استبعاده.. وشوبير: سيواجه أزمة الفترة المقبلة

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كهربا
Native
Teads
السبت، 20-11-2021 12:03 م

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال وجوده بالملعب  بعد خروجه من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وعلق كهربا على انستجرام قائلاً، «من أنواع الرزق أن يضع الله لك قبولا في قلب كل من حولك أسعد الله صباحكم بكل خير.. جمعة مباركة».
و كان قد كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق كواليس استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي من قائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب مساء امس الجمعة .
واكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن استبعاد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق يعطي انطباع عن سوء العلاقة بينه وبين كهربا عقب تكرار الأزمات بينهما .
وأضاف شوبير أن كهربا يخوض المران بتركيز و أداء رائع و يرغب في إصلاح علاقته بـ موسيماني مشددا أن كهربا لا يوجد أمامه حل سوي الصبر والتريث .
وأكد أن مجلس إدارة الأهلي متعاطف مع كهربا ولكنه لا يتدخل في قرار المدير الفني للفريق حيث أن له مطلق الحرية في قراراته.
وتابع أن كهربا سيواجه أزمات خلال الفترة المقبلة ولكن عليه بالصبر والمران بقوة من أجل إصلاح العلاقة.
 

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