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قبل مباراة القمة مع الأهلي.. ميدو يحذر الزمالك من أفضل لاعب في مصر

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ميدو
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الأربعاء، 03-11-2021 01:49 م

قبل انطلاق مباراة القمة المقرر لها مساء الجمعة، حذر أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب نادي الزمالك السابق، فريقه من مهاجم النادي الأهلي  محمد شريف، مؤكدًا أنه هو العنصر الخطر الوحيد على الزمالك، لأنه أفضل لاعب في مصر، في التوقع ودائما تفكيره سابق أي مدافع.
وقال ميدو، خلال تصريحاته لبرنامج «في التمانيات» على إذاعة إنرجي: «محمد شريف مميز جدا في توقيت انطلاقته، وبيحل مواقف كتير صعبة، بذكائه فقط، والفترة الأخيرة تركيزه كان في أعلى مستوى ، ولم يتأثر بوجوده على الدكة في مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي وأتوقع الدفع به أساسيا يوم الجمعة أمام الزمالك».
 وتابع: «الأهلي والزمالك حالتهم مختلف، الزمالك في أعلى حالات الاستقرار الفني واللاعبين كلهم عارفين أدوارهم في الملعب وعندهم التزام خططي ولو سألت أي محلل، لن يختلفوا في وضع التشكيل الصحيح للزمالك، وهذا نجاح كبير لكارتيرون في خلق هوية للقلعة البيضاء».
 وأوضح ميدو: «الوضع مختلف تماما في الأهلي، موسيماني لسه مش مركز ومش عارف إن اللاعب المصري معندوش وعي خططي، ومفيش مدرب بينجح في إلا الي بيلعب بطريقة واحدة فقط، وأتوقع أن المدرب الجنوب أفريقي، سيعود لطريقة 4-2-3-1، أمام الزمالك، خوفا من الهزيمة بسبب المخاطرة بطريقة 3-4-3».
 واختتم حديثه قائلا: «الحكم الأجنبي أفضل للقمة من المصري، وبكل صراحة وأداء الحكام في الأسبوعين الماضيين، وحتى أصحاب التصنيف الأول، كان عندهم مشاكل كثيرة جدا وتعيين الحكم الأجنبي سيغنيك عن كل المشاكل واللاعبين بتحترم الحكم الأجنبي أكثر من المصري».
 

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