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الزمالك يكشف موقف شيكابالا قبل لقاء القمة مع الأهلي

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شيكابالا
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الأربعاء، 03-11-2021 10:39 ص

كشف حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عن تواصل إدارة القلعة البيضاء، مع اتحاد الكرة المصري لمعرفة وضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" من المشاركة أمام الأهلي في الدوري.
وقال المندوه خلال تصريحات عبر برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر": "اليوم تواصلنا مع اتحاد الكرة لكي نرى موقف شيكابالا من المشاركة، وحتى هذه اللحظة لا يوجد رد نهائي بالنسبة لهذا الموقف".
وأضاف: "الاثنين كانت الجلسة في مجلس النواب بلجنة الشباب والرياضة للحديث في موضوع شيكابالا وتنفيذ قرار لجنة التسوية والتحكيم".
وأكمل: "توجد مادة في اللائحة بشأن قرارات لجنة التسوية والتحكيم، ملزمة لاتحاد الكرة، بما يتفق مع المواثيق الدولية، وطالبنا بتنفيذها، وسألنا ما هي أسباب عدم تنفيذها؟".
وأتم: "حديث وزير الشباب والرياضة أنه يجب تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم، ونفس الأمر أكد عليه هشام حطب".
ويلتقي الزمالك بالأهلي الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة.
 

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