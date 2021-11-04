ليست التسريبات.. «موسيماني» يكشف سبب استبعاد كهربا من مباراة القمة

الخميس، 04-11-2021
10:31 ص
بعد الأنباء التي ترددت عن استبعاد
محمود "كهربا
" لاعب النادي الأهلي، من مباراة القمة مع الزمالك
المقرر لها مساء غد الجمعة بسبب التسريبات الصحفية، كشف الإعلامي أحمد شوبير
، وجهة نظر "موسيماني
" مدرب القلعة الحمراء في استبعاد كهربا
من قائمة فريقه.
وقال شوبير
خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج
ملعب "أون إن"، إن أزمة تصريح الصحفي عن كهربا
في مؤتمر لقاء البنك الأهلي
انتهت بعد المؤتمر بربع ساعة فقط.
وتابع: استبعاد كهربا
لم يكن سببه تصريح الصحفي، اللاعب
100% لا يفصح عن أي أخبار وفي أفضل حالات إلتزامه.
وأكد شوبير
أن، استبعاد كهربا
سببه هتافات الجمهور التي قد
تخرجه عن تركيزه فاللاعب من وجهة نظر موسيماني
الضغط قد يتسبب في أخطاء كثيرة من كهربا
.
واستمر: ويرى موسيماني
أن كهربا
يفتقد الجزء الدفاعي في شخصيته،
فإنه يرغب دائماَ في التواجد هجومياَ وهذا قد يفقدنا جزء كبير من الملعب.
وسيخوض الأهلي مواجهة الزمالك
المقرر لها مساء غد الجمعة
باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري.