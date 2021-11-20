السبت 20 نوفمبر 2021
توقيت مصر 19:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مشجع سعودي لنادي الهلال يجلد زوجته كلما خسر الفريق

شاهد.. هاني شاكر عن عمر كمال وشاكوش: حسبي الله ونعم الوكيل

«النني» يواجه «صلاح» اليوم.. وهذا ما قاله بعد أنباء رحيله عن الأرسنال

سيد عبدالحفيظ يكشف صاحب قرار استبعاد كهربا

لم يحضروا فرحه.. بيج رامي يفاجئ الجميع ويتزوج على زوجته دون رغبة أهله

كهربا يُعلق بعد استبعاده.. وشوبير: سيواجه أزمة الفترة المقبلة

الزمالك يستنجد ويكشف صدمة: مهددون بالهبوط للدرجة الثانية

«رجعت من الشغل بدري لقيت جاري مع أمي».. جريمة تهز أوسيم

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة بعد قليل

محامي أميرة الناصر يفجر مفاجآت صادمة: أولادها بدون زواج وليست سعودية

ADS
 

«النني» يواجه «صلاح» اليوم.. وهذا ما قاله بعد أنباء رحيله عن الأرسنال

169036
صلاح والنني
Native
Teads
السبت، 20-11-2021 03:15 م

وجه محمد النني، لاعب وسط أرسنال، رسالة قبل مواجهة فريقه أمام ليفربول، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة السابعة ونصف مساء.
ونشر "النني"،عبر حسابه على "تويتر"، صورا يظهر فيها مبتسما من الحصة التدريبية لفريقه أرسنال، وكتب عليها: "جاهز من أجل الغد"، في إشارة إلى تواجده في مباراة ليفربول.
وجاء ذلك عقب العديد من التقارير البريطانية التي زعمت مؤخرا أن أرسنال سيفسخ عقد النني في شهر يناير المقبل.
وقالت تقارير إن النني في طريقه للرحيل إلى الدوري التركي، عبر بوابة غالطة سراي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وعلق ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، في مؤتمر صحفي: "مجددا، أنا سعيد بوجود النني معنا في أرسنال، ولكني لن أناقش أو أتحدث عن كل لاعب بشكل فردي".
وختم: "هذا الوقت ليس مناسبا للحديث عن مستقبل محمد النني في صفوف آرسنال".
ونفى علاء نظمي وكيل اللاعب، ما تردد حول رحيله عن صفوف أرسنال في الميركاتو الشتوي المقبل.
وسبق للنني اللعب في الدوري التركي، عندما تمت إعارته لبشكتاش موسم 2019-2020.
يذكر أن محمد النني انتقل لصفوف أرسنال عام 2016 قادما من بازل السويسري، وشارك في 50 مباراة بالدوري الإنجليزي مع "الغانرز".


 

إقرأ ايضا

سيدعبد-الحفيظ-60ce4721692df-1637400113

سيد عبدالحفيظ يكشف صاحب قرار استبعاد كهربا

1477760_0

كهربا يُعلق بعد استبعاده.. وشوبير: سيواجه أزمة الفترة المقبلة

215584_0

الزمالك يستنجد ويكشف صدمة: مهددون بالهبوط للدرجة الثانية

أخبار متعلقة

محمد صلاح

محمد صلاح يعرض قميصه للبيع لإنقاذ الحيوانات

Capture

ميدو يكشف سر تخصيص حراسات خاصة لـ صلاح في مبارايات المنتخب

2021100508000303

بعد الجدل.. كيروش يكشف سبب استبعاد عبدالله السعيد ولاعبين من الزمالك

100-134217-mo-salah-liverpool-talks-deadline_700x400

أزمة مالية تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

61424f42421aa962aa1736c0

ليفربول يتعثر أمام برايتون ويتعادل 2/2

1047337929_0_0_3026_1639_1000x541_80_0_0_e7d45c6c80014be8b4652683d8c77ae4

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية