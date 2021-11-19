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محمد صلاح يعرض قميصه للبيع لإنقاذ الحيوانات

محمد صلاح
محمد صلاح
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الجمعة، 19-11-2021 12:55 م متابعات- أمينة عبد العال
نشر لاعب المنتخب المصري و نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح علي صفحته الرسمية علي موقع التدوينات المصغر" تويتر"، أنه قرر أن يعرض قميصه الشهير والذي ارتداه في مباراة فريقه مع فريق مانشستر يونايتد والذي أقيم يوم 23 أكتوبر الماضي، في مزاد مفتوح .
وأشاف صلاح في تغريديته أنه سيرسل العائد المادي من بيع القميص إلي إحدى جمعيات الرفق بالحيوان في مصر، لافتا إلي أنه سيطلع متابعيه علي كل التفاصيل لاحقا.
جدير بالكر أن القميص الذي اختاره محمد صلاح سجل به ثلاثية في شباك فريق مانشستر يونايتد، ليكون أول لاعب يسجل هاتريك في شباك مانشستر يونايتد، علي مدار تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

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