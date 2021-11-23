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لا يريد التنازل.. أزمة تهدد برحيل «صلاح» و«ماني» من ليفربول

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صلاح
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Teads
الثلاثاء، 23-11-2021 03:17 م

يواجه مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي أزمة بشأن تجديد عقود بعض لاعبيه، أبرزهم النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق.
وفقا لعدد من التقارير الصحفية فإن محمد صلاح يريد الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، للموافقة على تجديد عقده مع الريدز، والذي ينتهي في صيف 2023.
لكن إدارة ليفربول، ترفض منح  محمد صلاح هذا الراتب الضخم، حتى لا تكسر سقف الرواتب داخل النادي، وتسبب في أزمة داخل النادي مستقبلا.
ويحتل محمد صلاح المركز الـ 12، في قائمة الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي، حيث يحصل على 200 ألف جنيه إسترليني “أسبوعيا”.
مجلس إدارة نادي ليفربول بين “نارين”، حيث أن تمسكه بمبدأ عدم كسر سقف الرواتب، قد يتسبب في رحيل محمد صلاح خاصة في ظل اهتمام برشلونة باريس سان جيرمان بالتعاقد مع “مو” كما أن موافقته على شرط  النجم المصري، قد يؤدي إلى مطالبة العديد من نجوم الفريق برفع رواتبهم مثلما حدث مع “مو”، أو الرحيل.

صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أكدت أن إدارة ليفربول ترى أن الموافقة على الراتب الذي طلبه محمد صلاح أمر صعب بسبب سقف الرواتب، لكنها تفكر في منح “مو” مكافأة توقيع ضخمة مثلما فعلت إدارة باريس سان جيرمان مع ميسي حيث حصل النجم الأرجنتيني على 25 مليون جنيه إسترليني، عقب توقيع عقود انتقاله للنادي الفرنسي الصيف الماضي، رغم أنه يحصل على 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
لكن يبدو إدارة ليفربول لم تتواصل إلى اتفاق مع محمد صلاح حتى الآن، حيث أكد النجم المصري محمد صلاح مؤخرا، أنه لا يعرف مصيره مع ليفربول.



ماني ينضم لـ صلاح:
موقع “جوال العالمي”، أوضح خلال الساعات الماضية، أن النجم السنغالي ساديو ماني سار على خطى زميله محمد صلاح في مسألة تمديد عقده، حيث ينتظر أن تقدم إدارة الريدز عرضا مناسبا له، خلال الفترة القادمة.
وأوضح الموقع، أن ساديو ماني، يريد زيادة في راتبه، تجعله متساويا أو قريبا من محمد صلاح، للموافقة على تمديد عقده مع ليفربول.
ويحصل ساديو ماني على  100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، أي نصف راتب محمد صلاح.
 

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