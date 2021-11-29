صدمة لـ صلاح قبل ساعات من حفل جائزة الكرة الذهبية

الإثنين، 29-11-2021
02:27 م
وجه تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، صدمة لمحمد صلاح
نجم منتخب مصر
المحترف بصفوف ليفربول بعد الكشف عن اللاعب الذي سيحصد جائزة الكرة الذهبية
“ أفضل
لاعب فى العالم ”، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، في الحفل
المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين.
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي
، نجم
باريس سان جيرمان، هو من سيتوج بالكرة الذهبية
للمرة السابعة في مسيرته.
وأشارت الصحيفة إلى أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ،
سيكون المنافس الأبرز للبرغوث، وسيحل في الترتيب الثاني بينما يحتل الفرنسى بنزيما
المركز الثالث.
تتجه أنظار محبي كرة القدم مساء اليوم الإثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس،
وتحديدا مسرح دو شاتليه، للكشف عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية
لأفضل لاعب في
العالم لعام 2021.
وكانت مجلة "فرانس فوتبول"
الشهيرة قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي قائمة المرشحين للحصول على تلك الجائزة
المرموقة، حيث يتنافس 30 لاعبا. ويتواجد النجم المصري محمد صلاح
جناح ليفربول، ضمن
المرشحين لتلك الجائزة، إلى جانب عدد من النجوم، أبرزهم ليونيل ميسي
، كريستيانو
رونالدو، روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما، جورجينيو، وغيرهم.