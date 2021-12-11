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كاف يعلن رسميًا موعد مباراة السوبر بين الأهلي والرجاء ومكان إقامتها

بيان-رسمي..-كاف-يعلن-ملعب-وموعد-مباراة-سوبر-إفريقيا-بين-الأهلي-والرجاء
الاهلي والرجاء
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السبت، 11-12-2021 12:08 م

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مباراة كأس السوبر بين الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي، ستقام على ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر، يوم الأربعاء 22 ديسمبر الحالي.
وقال الـ"كاف" في بيان أمس الجمعة، إنه تم الاتفاق مع اللجنة المنظمة المحلية في قطر، على ملعب ووقت انطلاق مباراة كأس السوبر، بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، والرجاء حامل لقب الكونفدرالية.
وكان الرجاء، أعلن الثلاثاء الماضي، أنه طلب من الاتحاد الإفريقي تأجيل المباراة بسبب تواجد بعض لاعبي الفريق مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب "قطر 2021"، والتي ستنتهي فعالياتها في 18 ديسمبر، ما يتعذر معه التحاق اللاعبين المذكورين ببعثة الفريق، وكذلك وجود بعض الصعوبات الواقعية لتأمين رحلة خارجية بالنظر لضيق الوقت، مع وضع الاعتبارات الوبائية الحالية وانعدام رحلات جوية من المغرب وإليه في الوقت الراهن.
ولكن "الكاف"، رفض في وقت لاحق طلب الفريق المغربي.
ويحمل الأهلي اللقب الأخير من كأس السوبر الإفريقي، بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي 2-0 في الدوحة، في 28 مايو الماضي.
واستعاد الفريق القاهري آنذاك اللقب بعد غياب سبع سنوات.
 

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