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ميدو يشيد بقرار الخطيب وقف مدرب الأهلي بعد الفيديو الصادم

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الخطيب
Native
Teads
الخميس، 09-12-2021 10:05 ص

أشاد أحمد حسام ميدو بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي ، بإيقاف أحمد الجزار مدرب فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء، عقب انتشار فيديو تعديه على أحد الناشئين بالضرب.

وقال ميدو ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " براڤو إدارة الأهلي إيقافهم للمدرب الجزار اللي كان بيضرب الواد الصغير أمام مسمع ومرأى الجميع داخل النادي.. الغريب إن الأهالي بيدافعوا عن المدرب دفاع مستميت وبيقولوا إن دي الطريقة الوحيدة اللي تنفع مع عيالنا!! " .

وأضاف ميدو  : " إوعى تخلي حد يضرب عيالك مهما كان السبب .. أولادك هيطلعوا مش أسويا وهيتأثروا نفسيا طول عمرهم.. بلاها التعليم أو الرياضة إذا كان أولادك هيروحوا النادي أو المدرسة علشان يتضربوا" .

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، قرر إيقاف الجزار عن عمله مع تحويله للتحقيق من أجل معرفة أسباب تعديه على الناشئ، واتخاذ قرار رسمي ضده.
 

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