«كاف» يوجه صدمة كبيرة لـ الأهلي.. ماذا سيفعل؟

الخميس، 09-12-2021
02:01 م
وجه
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف
)، صدمة
حقيقية للنادي الأهلي، بعد أن حسم الجدل
بشأن إمكانية تقديم موعد بطولة أمم أفريقيا 2022، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس
العالم للأندية.
وذكر
الكاف
عبر موقعه الرسمي، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، ستقام في موعدها
يوم 9 يناير المقبل، في 5 مدن و 6 ملاعب
بالكاميرون.
وأوضح موقع الكاف
، أن بطولة أمم أفريقيا المقبلة،
ستشهد تواجد العديد من النجوم أبرزهم محدد صلاح، وساديو ماني، وبيير أوباميانج
ورياض محرز، وسيباستيان هالر، وإدوارد ميندي، وأفشة، وسفيان رحيمي.
وأشار
موقع الكاف
، إلى أن جميع العيون ستتابع كأس الأمم الأفريقية من أجل اكتشاف موهبة
جديدة.
وتنتهي
بطولة أمم افريقيا يوم 6 فبراير المقبل، بينما يفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم
للأندية يوم 5 فبراير بمواجهة مونتيري المكسيكي، مما يهدد الأهلي بفقدان بعض
لاعبيه الدوليين أمام الفريق المكسيكي، بالإضافة إلى عدم جاهزية البعض الآخر.