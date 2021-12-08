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خبر حزين بشأن إصابة أيمن أشرف

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خبر حزين بشأن إصابة أيمن أشرف

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أيمن أشرف
Native
Teads
الأربعاء، 08-12-2021 10:32 ص
قال الإعلامي أحمد  شوبير، إن أيمن أشرف، لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر،  تعرض للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة وسيغيب عن منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية المقبلة.
وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية:" موسيمانى أكثر الناس حزناً بغياب أيمن أشرف فهو اللاعب الأول فى خطته والذى يبنى عليه كل تكتيكات مبارياته، خاصة أن على معلول مصاب أيضاً مع منتخب تونس ولن يلحق بالمباراة المقبلة لنسور قرطاج فى الدور ربع النهائى وهناك اتصالات مع أحمد أبو عبلة حتى يلعب المباراة بعد القادمة مع منتخب تونس".
واختتم شوبير تصريحاته قائلا:" أحمد حجازى تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية وسيغيب عن مباراة منتخب مصر مع الأردن ولكنه سيكون جاهز لبطولة كأس الأمم الإفريقية".

 

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