بسبب تصرف مشين.. ميدو: على «الخطيب» شطب هذا الشخص فورًا من الأهلي

الأربعاء، 08-12-2021
09:34 ص
طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو
، إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب
بشطب أحمد الجزار مدرب فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء بعد اعتدائه على أحد
الناشئين بالضرب.
وقال أحمد حسام يجب شطب هذا المدرب من اتحاد كرة اليد ويجب اتخاذ موقف مهم
وصارم من جانب إدارة النادي الأهلي".
وأشار ميدو
إلى أنه ليس من المنطق أن يعتدي هذا المدرب بالضرب على أحد
اللاعبين صغار السن موضحاً أن هذا الاعتداء قد يصيب الناشئ بأمراض نفسية.
وأبدى ميدو
دهشته من موقف أولياء الأمور وأمن النادي لصمتهم على هذا الموقف.
وعلى جانب أخر ، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة
تدريبات بدنية في الجيم قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم أمس الثلاثاء على
ملعب التتش بالجزيرة.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة في الجيم لمدة ٤٠ دقيقة وذلك في إطار برنامج إعداد اللاعبين بعد الراحة
التي عادوا منها أمس.