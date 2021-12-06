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الأهلي يحسم مصير «موسيماني» خلال ساعات..القرار بيد ياسين منصور

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موسيماني
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الإثنين، 06-12-2021 02:01 م


كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الإثنين، التطورات المتعلقة بمستقبل بيتسو موسيماني، مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تعقد اجتماع في الثالثة عصر اليوم  بمقر النادي بالجزيرة، لبحث مصير موسيماني”.
وتابع: “موسيماني طبعا لا يخفى على أحد، الرجل بيقولك أنا جئت في تجربة قوية جدًا، عايز أكملها وأنجح فيها، وعايز أستمر فيها”.
وواصل: “موسيماني يرغب في الاستمرار مع النادي الأهلي، هل النادي الأهلي هو كمان عايز موسيماني؟.. الموضوع لم يعد في يد مجلس الإدارة، لكن محمود الخطيب رئيس النادي عايز موسيماني يكمل”.
وأوضح: “الآن شركة الكرة التي ستحصل على صلاحيات كثيرة جدا، بدءا من شهر يناير، وسيكون هناك دور للسيد ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، في هذا الأمر بحكم منصبه”.
وأضاف: “الأقرب تماما هو التجديد لموسيماني، مع رفع مرتبه إلى نسبة من 15 إلى 20%، وطبعا زوجة موسيماني هي وكيلة أعماله والرجل بيثق فيها ثقة عمياء”.
كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن اتفاقه مع ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، على عقد اجتماع مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الثالثة عصرا بمقر النادي بالجزيرة.
وقال الخطيب إن هذا الاجتماع يأتي في إطار بدء مرحلة التعارف والتعاون مع الجهاز الفني للفريق الأول، وبحث الترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة، واحتياجات الفريق التي تساعده على خوض التحديات المنتظرة سواء على المستويين المحلي، أو القاري.
يحضر الاجتماع حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للمشاركة في مناقشة آلية العمل وكيفية التواصل، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها ياسين منصور مع مسئولي الفريق الأول.
بينما كانت هناك لقاءات سابقة جرت من قبل مع ممثلي شركة كرة القدم مع جميع قطاعات كرة القدم، في إطار التعرف على أسلوب العمل وآلياته، تمهيدًا لاستلام القائمين على الشركة مسئولية القطاع بأكمله.

 

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