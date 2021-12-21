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قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلي والرجاء على كأس السوبر الأفريقي

مباراة-الأهلي-والترجي
الاهلي والرجاء
Native
Teads
الثلاثاء، 21-12-2021 02:08 م
تنطلق مساء الغد الأربعاء المباراة المرتقبة بين الأهلي والرجاء المغربي في إطار بطولة السوبر الأفريقي علي ملعب احمد بن علي بالريان قطر
وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت.
يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر الإفريقي التي تجمع الأهلي بنظيره الرجاء المغربي.
ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في السادسة والنصف مساء اليوم في ملعب أحمد بن علي بالريان والذي يستضيف المباراة غدا الأربعاء.
ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين في فندق الإقامة قبل التوجه لخوض المران الختامي قبل اللقاء.
وأسندت شبكة بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مباراة الأهلي والرجاء المغربي، للتونسي  رؤوف خليف بدلا من مواطنه عصام الشوالي.
كان عصام الشوالي، أعلن أمس، الاثنين وفاة والده، حيث كتب على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”: "الله أكبر، الله أكبر ، رحم الله والدي العزيز، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".
واعتذر عصام الشوالي "مؤخرا" عن التعليق عن مباريات كأس العرب 2021، بسبب مرض والده.
 

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