خالد الغندور يعتذر لنجم الأهلي: «عدلي القيعي اللى وقعني فيك»

الخميس، 09-12-2021
11:38 ص
وجه
الإعلامي خالد الغندور
نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة اعتذار لـ وليد سليمان
نجم الأهلي عقب هجومه المتكرر عليه ووصفه بـ " المؤذي ".
وأكد
خالد الغندور
، في تصريحات عبر قناة الزمالك أن هجومه علي وليد سليمان
كان ردا على هجوم
الإعلامي المنتمي لـ الأهلي على طارق حامد ووصفه بـ المؤذي.
وأضاف
أنه كان يصر على إقحام وليد سليمان
“ في جملة مفيدة ” للرد على الإعلام الأهلاوي
مشددا أنه كان يرد بـ إن سليمان تسبب في اصابة العديد من اللاعبين
وتابع
أن تصريحاته تسببت في غضب وليد سليمان
منه ولكنه لم يكن يقصد الإساءة له.
وأكمل
أن عدلي القيعي كان السبب الرئيسي في ذلك حيث كان يصر على التقليل من قيمة طارق
حامد نجم الزمالك وقت ترشيحه لجائزة افضل لاعب في أفريقيا.
وتابع
أنه يشعر بالضيق من حديثه وهجومه على سليمان طوال الفترة الماضية لذلك فضل
الاعتذار.