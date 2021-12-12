الأحد 12 ديسمبر 2021
توقيت مصر 14:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«تحدّت أهلها للزواج منه».. زوجة: بيحط لي منوم ويخوني مع جارتنا

بلاغ للنائب العام لحظر النشر في طلاق شيرين

الأهلي يعلن قيد 5 لاعبين جدد في القائمة الإفريقية

بعد وفاة الشيخ دعيج أمس.. الديوان الأميري الكويتي يعلن حالة وفاة جديدة

الاتحاد التونسي يوجه طلبًا عاجلًا لـ«فيفا» قبل مواجهة مصر

تقرير بريطاني: الأهلي يضع ليفربول في ورطة.. ما السر؟

زوجة الشخص الذي ظهر مع شيرين تفضحه: قريبًا هيكون طليقي

الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية غدًا

موعد مباراة منتخب مصر مع نظيره التونسي في نصف نهائي كأس العرب

فيديو صادم.. راق شرعي يقف على بطن امرأة منتقبة لإخراج الجن منها

ADS
 

الأهلي يعلن قيد 5 لاعبين جدد في القائمة الإفريقية

20211031060516516
ا
Native
Teads
الأحد، 12-12-2021 01:26 م

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، علي قيد 5 لاعبين جدد في القائمة الأفريقية لتكون متاحة أمامه للمشاركة في مباراة السوبر القاري، المقرر لها 22 ديسمبر  الجاري بالدوحة أمام الرجاء البيضاوي المغربي.
ووافق الإتحاد الأفريقي لكرة القدم ( كاف) علي فتح باب القيد بشكل استثنائي بدءاً من يوم الأربعاء للأهلي والرجاء لقيد الصفقات الجديدة لتشارك معهم في السوبر الأفريقي.
وتعاقد الأهلي مؤخرا، مع كل من بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وكريم فؤاد وحسام حسن وإعادة عمار حمدي وأحمد عبدالقادر من الإعارة ، ولم يتمكن من قيدهم حتي الأن في القائمة الأفريقية، ويحق للأهلي قيد 40 لاعباً في قائمته الأفريقي سجل منها 33 لاعباً في أغسطس الماضي وهم  محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمي ومعهم سعد الدين سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي  وبدر بانون ومحمد هاني  وأحمد رمضان "بيكهام" وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم نيدفيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وناصر ماهر وجونيور اجايي وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا واحمد سيد غريب ومحمد شريف ووالتر بواليا وصلاح محسن ومروان محسن.
ورحل من تلك القائمة 6 لاعبين بينهم 4 علي سبيل الإعارة هم سعد سمير وكريم نيدفيد واحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا وثنائي بنظام البيع النهائي هم مروان محسن وناصر ماهر بينما هناك لاعب أخر في طريقه للرحيل النهائي وهو جونيور أجايي.



واستقر موسيماني علي قيد 5 لاعبين قبل مواجهة السوبر الأفريقي ليتبقي له مقعدين فقط سوف يتركهم حتي نهاية شهر يناير ربما لضم صفقات جديدة، وأخطر موسيماني إدارة الكرة بقيد بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي وكريم فؤاد وتأجيل قيد حسام حسن بعض الشئ حتي نهاية يناير .
 

إقرأ ايضا

1685434_0

الاتحاد التونسي يوجه طلبًا عاجلًا لـ«فيفا» قبل مواجهة مصر

image

تقرير بريطاني: الأهلي يضع ليفربول في ورطة.. ما السر؟

19_2021-637743094603186227-318

موعد مباراة منتخب مصر مع نظيره التونسي في نصف نهائي كأس العرب

أخبار متعلقة

بيان-رسمي..-كاف-يعلن-ملعب-وموعد-مباراة-سوبر-إفريقيا-بين-الأهلي-والرجاء

كاف يعلن رسميًا موعد مباراة السوبر بين الأهلي والرجاء ومكان إقامتها

2021_11_27_7_25_35_349

ميدو يشيد بقرار الخطيب وقف مدرب الأهلي بعد الفيديو الصادم

20312238931638907303

خبر حزين بشأن إصابة أيمن أشرف

14-10-2021_03_49_17_GomhuriaOnline_1634176157

بسبب تصرف مشين.. ميدو: على «الخطيب» شطب هذا الشخص فورًا من الأهلي

1575624_0

الأهلي يحسم مصير «موسيماني» خلال ساعات..القرار بيد ياسين منصور

16367198873012016

«شوبير»: «موسيماني» رفض طلب «الخطيب» بشأن «كهربا» والأمور تعقدت