الأهلي يعلن قيد 5 لاعبين جدد في القائمة الإفريقية

الأحد، 12-12-2021
01:26 م
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، علي قيد 5 لاعبين جدد
في القائمة الأفريقية لتكون متاحة أمامه للمشاركة في مباراة السوبر القاري، المقرر
لها 22 ديسمبر الجاري بالدوحة أمام الرجاء
البيضاوي المغربي.
ووافق الإتحاد الأفريقي لكرة القدم ( كاف) علي فتح باب القيد بشكل استثنائي
بدءاً من يوم الأربعاء للأهلي والرجاء
لقيد الصفقات الجديدة لتشارك معهم في السوبر
الأفريقي.
وتعاقد الأهلي مؤخرا، مع كل من بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وكريم فؤاد وحسام
حسن وإعادة عمار حمدي وأحمد عبدالقادر من الإعارة ، ولم يتمكن من قيدهم حتي الأن
في القائمة الأفريقية، ويحق للأهلي قيد 40 لاعباً في قائمته الأفريقي سجل منها 33
لاعباً في أغسطس الماضي وهم محمد الشناوي
وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمي ومعهم سعد الدين سمير ورامي
ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر
بانون ومحمد هاني وأحمد رمضان
"بيكهام" وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم نيدفيد وعمرو السولية
وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وناصر ماهر
وجونيور اجايي وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا واحمد
سيد غريب ومحمد شريف ووالتر بواليا وصلاح محسن ومروان محسن.
ورحل من تلك القائمة 6 لاعبين بينهم 4 علي سبيل الإعارة هم سعد سمير وكريم
نيدفيد واحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا وثنائي بنظام البيع النهائي هم مروان
محسن وناصر ماهر بينما هناك لاعب أخر في طريقه للرحيل النهائي وهو جونيور أجايي.
واستقر موسيماني علي قيد 5 لاعبين قبل مواجهة السوبر الأفريقي ليتبقي له
مقعدين فقط سوف يتركهم حتي نهاية شهر يناير ربما لضم صفقات جديدة، وأخطر موسيماني
إدارة الكرة بقيد بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي وكريم فؤاد
وتأجيل قيد حسام حسن بعض الشئ حتي نهاية يناير .