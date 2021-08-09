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قرار عاجل من الرئيس بشأن أبطال أولمبياد طوكيو

ارشيفية
ارشيفية
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الإثنين، 09-08-2021 09:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بإطلاق أسماء أبطال مصر الحاصلين علي ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية " طوكيو 2020 " علي عدد من الطرق والمحاور خلال الفترة المقبلة.
وأكد الرئيس السيسي في تصريحات عبر القناة الأولى المصرية، أن الجهود المبذولة في الفترة الماضية لتطوير الرياضة المصرية ليست كافية لتحقيق إنجازات رياضية كبيرة.
وقال الرئيس المصري: "فريال عبد العزيز رفعت اسم مصر عاليًا، هي وكل من حصلوا على ميداليات في الأولمبياد، ولذلك سنطلق اسمها وأسماء زملاءها الأبطال على عدد من المحاور والطرق في مصر".
وأكمل: "بذلنا جهود في الفترة الماضية لكن أرى أنها غير كافية، قمنا ببناء عدد من المنشآت الرياضية والمدن الرياضية، لكن هل ما قمنا به كافِ لتحقيق إنجازات رياضية كبيرة؟ أنا أقول لا".
وأضاف: "الاهتمام لا يجب أن يكون من الدولة فقط، لنرّ ما تفعله أسرة فريال عبد العزيز وكيف قاموا بتربية بطلة".
وأردف: "أهالي اللاعبين عليهم عامل كبير جدًا لتربية أبطال، هم مثلنا ومنزلهم مثل أي بيت مصري، يجب عليهم دعم أبناءهم والوقوف إلى جانبهم للوصول إلى ما نريد".
واختتم: "فريال ليست بطلة بمفردها، لكنها عائلة قامت بالتركيز مع ابنتها من سن مبكر، على الأهالي أن تنتظر لأبنائهم ويدركوا جيدًا ما هي الرياضة التي يبدعون بها".
الجدير بالذكر أن فريال عبد العزيز توجت بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، بينما حصل أحمد الجندي على الفضية، والرباعي سيف عيسى، هداية ملاك، محمد إبراهيم "كيشو" وجيانا فاروق على ميداليات برونزية.
 

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