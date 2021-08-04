عبد الرحمن يستعد لتصفيات رمي الرمح و مؤمن وسما لربع النهائي

ايهاب عبد الرحمن

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يستعد اللاعب المصري إيهاب عبد الرحمن للمشاركة في تصفيات رمي الرمح المجموعة الأولي رجال ، حيث تنص قواعد التأهل للنهائي علي تحقيق رقم قدره 83.50 أو علي الأقل التواجد بين أفضل 12 لاعب في الترتيب العام.

وكانت أول محاولة لعبد الرحمن حقق فيها رقم قدره 81.67 وفي المحاولة الثانية 81.92 ، والمحاولة الثالثة خاطئة.

أما مؤمن مهران تواجد في المركز الأخير بالتصفية الثانية لمنافسة سباق القوارب 200م بزمن وقدره 38.850 ثانية، و من المقرر أن يشارك في دور ربع النهائي الساعة الـ5 فجراً.

و احتلت سما أحمد المركز الأخير في التصفية الرابعة لتصفيات سباق القوارب 500م، بزمن وقدره 2:13.007، وسوف تشارك في دور ربع النهائي بعد عدم النجاح في التأهل لنصف النهائي مباشرةً