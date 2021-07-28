تعرف علي جدول منافسات مصر اليوم في أولمبياد طوكيو 2020 "

الأربعاء، 28-07-2021
08:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يشهد اليوم الأربعاء منافسات حاسمة للمصريين في أولمبياد
" طوكيو 2020
" في العديد من الرياضات المختلفة .
و تقام اليوم عدد من المباريات القوية من بينها لقاء منتخب اليد ضد اليابان
و فريق كرة القدم ضد أستراليا بالإضافة للقاء عمر عصر ضد مالونج الصيني في ربع
نهائي تنس الطاولة .
الساعة 2:00ص.. ماجي عشماوي.. تصفيات رماية تراب.
الساعة 2:50ص: عبد العزيز محيلبة وأحمد زاهر.. تصفيات رماية
تراب.
الساعة 3:00ص: مصر ضد اليابان.. دور الـ16 في سلاح المبارزة
فرق.
الساعة 4:27ص: أمل أدم ضد الكورية مينهي يانج.. دور الـ32
في القوس والسهم.
الساعة 7:15ص: مصر ضد اليابان.. دور المجموعات في كرة اليد.
الساعة 7:27ص: عبد الرحمن عرابي ضد البريطاني بنجامين وايتتاكر..
دور الـ16 لوزن 75 كجم إلى 81 كجم في الملاكمة.
الساعة 12:07م: فريدة عثمان.. تصفيات سباق 100م في السباحة.
الساعة 1:00م: عمر عصر ضد الصيني ما لونج.. دور الثمانية
في تنس الطاولة.
الساعة 1:00م: مصر ضد أستراليا.. دور المجموعات في كرة القدم.