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كلمات حزينة من جيانا فاروق عن فوزها بالبرونزية

جيانا فاروق
جيانا فاروق
Native
السبت، 07-08-2021 09:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت البطلة المصرية، جيانا فاروق، أنها كانت تستحق الوصول إلي النهائي وزن 61 كجم في أولمبياد طوكيو 2020 و اللعب علي الميدالية الذهبية بدلا من البرونزية .
وأضافت جيانا في تصريحات إعلامة " فعلت ما عليَ كنت متأكدة من أحقيتي بالفوز بمباراة نصف النهائي ولكن قرار الحكام جاء مخالفاً وفي النهاية هو قرار لا يمكن تغييره ، مضيفة ضغطت على الصينية يين شياويان وحصلت على إنذار في أخر 15 ثانية وضاع أفضلتيها وخلال سير المباراة كنت أبادر بالهجوم حتى النقطة التي حصلت عليها كانت رد فعل لهجمة بدأتها ".
وأكملت قائلة:  " سير المباراة حسب قواعد اللعبة كان في صالحي ولكن الحكام رجحوا كفة بطلة الصين، لافتة إلي أن الميدالية تتويج لمسيرة 21 من المجهود والتضحيات في رياضة الكاراتيه من أجل الوصول لهذا الحلم".
وصعدت فاروق للمربع الذهبي باحتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط.
وحققت النجمة المصرية ثلاث انتصارات على التوالي في أول ثلاث جولات بعدما فازت في بداية مشوارها على نظيرتها البيروفية ألكسندرا جراندي بنتيجة (2-0)، قبل أن تفوز على بطلة أوكرانيا أنيتا سيروجينا بنتيجة (2-1) والمغربية ابتسام ساديني (5-0)، ثم خسرت أمام الصربية جوفانا بريكوفيتش.
جدير بالذكر أن جيانا فاروق حصلت علي البرونزية في منافسات الكاراتيه بعد خسارتها لمباراة الدور نصف النهائي أمام الصينية يين شياويان بالترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1/1 .
 

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