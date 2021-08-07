اليوم.. منتخب مصر لليد يواجه أسبانيا على البرونزية في أولمبياد طوكيو

السبت، 07-08-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يشهد اليوم السبت مشاركة فرق مصر الرياضية المختلفة في العديد من المنافسات
في أولمبياد طوكيو 2020
.
3 صباحًا)..
جمباز إيقاعي سيدات.
(لوجين
السيد - بولينا فؤاد - سلمى صالح - ملك سليم - تيا صبحي)
(7 صباحًا)..
فريال أشرف كاراتيه دور المجموعات.
مصر
في مجموعة (الصين - سويسرا - إيران - الجزائر)
(7:30
صباحًا).. خماسي حديث رجال - منافسات السباحة
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(أحمد
حامد)
(10
صباحًا).. مصر × إسبانيا.. تحديد المركز الثالث والرابع كرة يد.
(10:15
صباحًا) خماسي حديث رجال - منافسات الفروسية.
(12:30
ظهرًا) خماسي حديث منافسات الجري + الرماية.
(أحمد
الجندي)
(12:30
ظهرًا) سباحة
توقيعية فرق.
"نورا
- جيادا - ليلى - نيهال - فريدة - شهد - مريم – هنا"