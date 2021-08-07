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البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو

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البرازيل
Native
السبت، 07-08-2021 08:53 م

احتفظت البرازيل بذهبية كرة القدم بعد فوزها 2-1 على إسبانيا في المباراة النهائية، يوم السبت، في أولمبياد طوكيو، عندما سجل البديل مالكوم هدف الفوز في الوقت الإضافي.
وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ركض مالكوم ليسيطر على الكرة بعد تمريرة عرضية من أنطوني ليتجاوز خيسوس فاييخو قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 108، ليضمن تتويج البرازيل بالذهبية الثانية على التوالي بعد أولمبياد ريو.
وقال مالكوم الذي بدت عليه مظاهر السعادة الغامرة للصحفيين "هذا هو أهم هدف في حياتي.. إنها لحظة فريدة فعلا".
ونزل داني ألفيش، قائد البرازيل البالغ من العمر 38 عاما والذي شارك في الأولمبياد ضمن اللاعبين فوق السن في محاولة للفوز ببطولة كبرى مع منتخب بلاده، على ركبتيه فور صفارة النهاية ووضع وجهه بين يديه.
وقال ماتيوس كونيا صاحب هدف البرازيل الأول "داني قائد فريقنا شخص مميز للغاية وهو يساعد الجميع. وهو يرفع روحنا المعنوية. إنه استثنائي. لا أجد الكلمات التي توفيه حقه".
وعوض الفريق البرازيلي غياب الجماهير في استاد يوكوهاما الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج، من خلال الاحتفالات الصاخبة.
وحصلت البرازيل على ركلة جزاء في الدقيقة 39، لكن ريتشا رليسون أطاح بالكرة أعلى المرمى.
ونجح حامل اللقب في تسجيل هدف التقدم في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر ماتيوس كونيا، لكن ميكل أويارزابال أدرك التعادل لإسبانيا في الدقيقة 61.

وفازت المكسيك على اليابان صاحبة الضيافة أمس الجمعة لتضمن الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.
 

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