الأولمبية المصرية : 9 لاعبين ينافسون علي ميداليات الأيام القادمة

الأربعاء، 28-07-2021
08:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الأمين العام
للجنة الأولمبية المصرية، شريف العريان، أن بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020
ما زال
بإمكانها تحقيق عدد فريد من الميداليات في الأيام القادمة.
ولفت العريان في تصريحات عبر قناة " النهار " ، إلى أن جدول إقامة المنافسات وضع
الألعاب المُرشح للمصريين الحصول على ميداليات بها في الأيام الأخيرة للدورة، مشيرا
إلي أن الجماهير تشعر أننا لم نفعل شيء حتى الآن لأن مواعيد المنافسات التي ننافس بها
بقوة على ميداليات تم وضعها في أيام متأخرة من الدورة وليس في بدايتها".
وأضاف:
"ما زال لدينا فرص قوية للحصول على ميداليات، لدينا ثلاثة لاعبين في الكاراتية،
واثنين في المصارعة رجال ومثلهم في السيدات، بالإضافة إلى لاعبي الخماسي الحديث،
مؤكدا أن لدينا أيضًا الملاكم عبد الرحمن عرابي سيلعب يوم الأربعاء والقرعة خدمته ووضعته
أمام المنافس البريطاني الذي يعد في المتناول".
واختتم
تصريحاته قائلا: "إذا حققنا ميداليتين أو ثلاثة من بين هؤلاء اللاعبين سنصل إلى
رقم جيد جدًا في النهاية".