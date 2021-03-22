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قرار عاجل من «البدري» بعد ظهور مسحة «صلاح»

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البدري
 
الإثنين، 22-03-2021 02:12 م

قرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم.
جاء قرار حسام البدري في إطار الاجراءات الاحترازية المشددة حفاظا على سلامة اللاعبين.
وتأكدت سلبية عينة مسحة كورونا لـ محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم  المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي بعد خضوعه لمسحة طبية فور وصوله من إنجلترا خلال الساعات الماضية .
ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح فى تدريب منتخب مصر اليوم بصورة طبيعية بعد تأكد سلبية المسحة الطبية الخاصة به .
وانطلق معسكر منتخب مصر الوطني لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، أمس الأحد، على ملعب ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر على مدار يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون.
ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب مصر المغلق بأحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة والتدريب على استاد القاهرة حتى الغد، الثلاثاء، وهو موعد السفر إلى كينيا لخوض منافسات الجولة الخامسة.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ٢٨ لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون.

 

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