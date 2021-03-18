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حسام البدري يصدم الجميع باستبعاد أبرز نجوم المنتخب

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حسام البدري
 
الخميس، 18-03-2021 08:59 م المصريون

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام البدري استبعاد عدد من الأسماء البارزة من اللاعبين قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر فى الجولة الخامسة والسادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الإفريقية.
ويأتى على رأس هؤلاء الأسماء عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز وذلك فى ظل رؤية البدري بأن اللاعب عائد من الإصابة الطويلة ولن يكون مفيدا للمنتخب فى الوقت الحالى، وقرر البدري أيضا استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك بعد جلوسه على مقاعد البدلاء فى الفترة الماضية، كما تم استبعاد رمضان صبحي بسبب الإصابة.
وكذلك الأمر بالنسبة لحسين الشحات لاعب النادى الأهلى بسبب مستواه المتراجع فى الفترة الأخيرة، وفضل البدري استبعاد طاهر محمد طاهر الجناح الهجومى للأهلى بسبب كثرة إصاباته فى الفترة الأخيرة.
وقرر البدري أيضا استبعاد محمود علاء مدافع الزمالك وذلك بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة وعدم الاعتماد عليه بشكل مستمر فى تشكيل الزمالك الأساسى، وقرر البدري أيضا استبعاد مروان محسن مهاجم الأهلى رغم الرصيد الدولى الجيد الذى يملكه وذلك بسبب عدم تواجده بشكل مستمر فى تشكيل الأهلى الأساسى.
المقبل ٢١ مارس.
وضمت القائمة كلا من:
محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر-  ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر-  أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني-  عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد  صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف .
 

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