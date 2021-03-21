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صحيفة إسبانية تحرض راموس على إصابة صلاح مرة أخرى .. وليفربول يرد بكلمات نارية

صلاح و راموس
صحيفة إسبانية تحرض راموس على إصابة صلاح مرة أخرى .. وليفربول يرد بكلمات نارية
 
الأحد، 21-03-2021 07:34 ص أحمد عادل شعبان
حرضت صحيفة ماركا الإسبانية ، سرخيو راموس لاعب ريال مدريد على إصابة النجم المصري محمد صلاح مرة أخرى على غرار ما حدث عام 2018 في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت الصحيفة صورة راموس أثناء اعتدائه على صلاح وعلقت قائلة: هذا الفريق يريد المزيد.

و ردت صحيفة ليفربول إيكو الناطقة باسم الريدز قائلة: عنوان صحيفة ماركا حافز إضافي لفريق ليفربول للفوز .. يبدو أن الصحيفة تريد إصابة محمد صلاح.

وأضافت: استعادة الأمر بهذه الكيفية الرخيصة يشير إلى أن لاعبي ريال مدريد يريدون المزيد مما حدث بين صلاح و راموس.
 

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