صحيفة إسبانية تحرض راموس على إصابة صلاح مرة أخرى .. وليفربول يرد بكلمات نارية

الأحد، 21-03-2021
07:34 ص
أحمد عادل شعبان
حرضت صحيفة ماركا الإسبانية ، سرخيو راموس
لاعب ريال مدريد
على إصابة النجم المصر
ي محمد صلاح
مرة أخرى على غرار ما حدث عام 2018 في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونشرت الصحيفة صورة راموس
أثناء اعتدائه على صلاح
وعلقت قائلة: هذا الفريق يريد المزيد.
و ردت صحيفة ليفربول
إيكو الناطقة باسم الريدز قائلة: عنوان صحيفة ماركا حافز إضافي لفريق ليفربول
للفوز .. يبدو أن الصحيفة تريد إصابة محمد صلاح
.
وأضافت: استعادة الأمر بهذه الكيفية الرخيصة يشير إلى أن لاعبي ريال مدريد
يريدون المزيد مما حدث بين صلاح
و راموس
.