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إبراهيم سعيد: هؤلاء السبعة لا يستحقون الانضمام لمنتخب مصر .. البدري أخذهم للمجاملة

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد: هؤلاء السبعة لا يستحقون الانضمام لمنتخب مصر .. البدري أخذهم للمجاملة
 
الأحد، 21-03-2021 07:15 ص أحمد عادل شعبان
كشف إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك السابق - أن اختيارات الكابتن حسام البدري لقائمة منتخب مصر اتسمت بالعشوائية والمجاملات.

وقال "سعيد" في برنامج "البريمو": لماذا انضم أحمد السيد زيزو للمنتخب؟ اللاعب مبتعد عن مستواه منذ فترة طويلة.

وأضاف: نفس القصة ، جنش وأبو جبل بعيد تماما عن المستوى .. هل تم تضم جنش لكي يقول الكابتن حسام البدري أنه ضم حارسا من الزمالك والسلام؟

وأردف: الأمر أيضا ينطبق على أحمد فتوح لاعب الزمالك ، فلا نستطيع القول إنه قدم مباريات كثيرة مميزة.

وتابع: محمد فاروق وإسلام عيسى ، لا أعرف لماذا انضما للمنتخب؟ وكأنه يريد القول إنه أخذ لاعبين من خارج الأهلي والزمالك.

واستدرك: أيضا أحمد أيمن منصور لا يشارك مع فرقته .. نحن لا نعلم ما هي المعايير؟
 

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