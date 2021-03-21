إبراهيم سعيد: هؤلاء السبعة لا يستحقون الانضمام لمنتخب مصر .. البدري أخذهم للمجاملة

الأحد، 21-03-2021
07:15 ص
أحمد عادل شعبان
كشف إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك السابق - أن اختيارات الكابتن حسام البدري لقائمة منتخب مصر
اتسمت بالعشوائية والمجاملات.
وقال "سعيد" في برنامج "البريمو": لماذا انضم أحمد السيد زيزو للمنتخب؟ اللاعب مبتعد عن مستواه منذ فترة طويلة.
وأضاف: نفس القصة ، جنش
وأبو جبل بعيد تماما عن المستوى .. هل تم تضم جنش
لكي يقول الكابتن حسام البدري أنه ضم حارسا من الزمالك والسلام؟
وأردف: الأمر أيضا ينطبق على أحمد فتوح لاعب الزمالك ، فلا نستطيع القول إنه قدم مباريات كثيرة مميزة.
وتابع: محمد فاروق وإسلام عيسى ، لا أعرف لماذا انضما للمنتخب؟ وكأنه يريد القول إنه أخذ لاعبين من خارج الأهلي والزمالك.
واستدرك: أيضا أحمد أيمن منصور لا يشارك مع فرقته .. نحن لا نعلم ما هي المعايير؟