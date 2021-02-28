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حسام البدري يرفض ضم عبدالله السعيد للمنتخب ويضع هذا الشرط

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البدري وعبدالله
 
الأحد، 28-02-2021 11:57 ص محمد فضل

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة حسام البدري، إلى المواجهة المرتقبة مع المنتخب الكيني في 22 مارس المقبل، بالإضافة إلى جزر القمر في 30 من نفس الشهر.
من جانبه أعلن الإعلامى أحمد شوبير ملامح قائمة منتخب مصر التى استقر عليها حسام البدرى، مشيرًا عبر بر برنامجه الإذاعى إلى أن: "  البدرى استقر على ضم 26 لاعبا لمعسكر مارس، فمن حراس المرمى ضم: "محمد الشناوى ومحمد بسام وعمر رضوان، على أن يتحدد موقف محمد أبو جبل حارس الزمالك خلال الفترة المقبلة".
وأضاف : " لو استمر فى الغياب عن المشاركة ستكون فرصته صعبة، بينما لو شارك حتى فى مباراة واحدة قبل 20 مارس سوف يضمه البدرى".
وتابع : " بالنسبة لخط الدفاع فسيتم ضم أحمد حجازى ومحمود الونش ومحمود علاء وأيمن أشرف ومحمد هانى وأحمد فتوح مع وجود فرصة لضم أحمد توفيق، بينما فى خط الوسط سوف يضم طارق حامد وعمرو السولية ودونجا ومحمد الننى وحمدى فتحى".
وأكمل شوبير: "على مستوى الوسط المهاجم يظهر محمد صلاح وتريزيجيه ورمضان صبحى، وسوف يتحدد موقف عبد الله السعيد على حسب عودته للمشاركة فى المباريات مع بيراميدز، لو لم يشارك على الأقل فى مباراتين خلال الفترة المقبلة لن يتواجد فى قائمة الفراعنة".
 

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