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بعد الهجوم عليه.. حسام البدري يفاجئ الجميع بقرار جريء

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حسام البدري
 
الأحد، 21-03-2021 11:22 ص المصريون

بعد أن أعلن عن قائمة منتخب مصر، شنت الجماهير هجومًا عنيفًا على حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب استبعاد لاعبين وتهميش آخرين ممن يرى عشاق الكرة استحقاق تواجدهم ضمن قائمة معسكر المنتخب، فاجأ "البدري" الجميع" بقرار جريء.
وأعلن الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق البشرى بانضمام لاعبين من الدوري لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتي جزر القمر وكينيا في التصفيات المؤهلة لـ كاس الأمم  الأفريقية.
وأكد سيف زاهر في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب قرر استدعاء محمد إبراهيم كابتن سيراميكا كليوباترا ويوسف أوباما لاعب الزمالك لمعسكر المنتخب الحالي.
وأضاف أن البدري تعرض لانتقادات شديدة عفب استبعاد هذا الثنائي، وعقد اجتماعا مع أعضاء الجهاز الفني والجميع فضل انضمام اللاعبين.
وتابع أن محمد ابراهيم يقدم اداء رائع مع فريقه الحالي بالاضافة لـ اوباما وصيف هدافي الدوري المصري الممتاز.
 

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