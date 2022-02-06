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قبل ساعات من انطلاقها..«ماني»: سنفوز على مصر لهذا السبب

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ماني
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الأحد، 06-02-2022 02:05 م
قدم لاعب كرة القدم السنغالي، ساديو ماني، توقعاته بشأن المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا بين "أسود التيرانغا" والفراعنة، اليوم الأحد.
وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن ماني يرى أن عامل التجربة يعزز حظوظ منتخب السنغال أمام مصر.
ولم يسبق لـ"أسود التيرانغا" أن توجوا بكأس الأمم الإفريقية، لكنهم يعودون للمرة الثانية إلى المباراة النهائية، فيما كانوا قد خسروا في آخر نهائي أمام الجزائر، سنة 2019.
وصرح ماني الذي سجل هدفه الثالث في البطولة، يوم الأربعاء الماضي، خلال مباراة ضد بوركينافاسو انتهت بـ3-1، "التجربة عنصر جيد".
وأضاف أن الأمر كان على هذا النحو منذ بداية البطولة الإفريقية الحالية التي تقام في الكاميرون.
وتابع ماني "لقد عانينا كثيرا، في ظل كثرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب وقوع عدة إصابات".
واستطرد ماني "واجهنا وقتا عصيبا، لقد حافظنا على الهدوء بفضل التجربة التي راكمناها، إلى أن تعافى الجميع".
وأشار ساديو ماني إلى أن منتخب السنغال لعب المباراة النهائية في دورة كأس أمم إفريقيا السابقة، وبالتالي، فإن "أسود التيرانغا" لديهم التجربة "وسنحاول الفوز باللقب".
ويلعب ماني، يوم الأحد، ضد زميله في ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الذي يراهن عليه مشجعو المنتخب المصري، بشكل كبير أيضا، حتى يقود الفراعنة إلى ثامن كأس إفريقية.
 

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