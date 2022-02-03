قبل ساعات من المواجهة.. قائد منتخب الكاميرون يستفز صلاح بتصريح غير متوقع

الخميس، 03-02-2022
01:28 م
أبدى قائد وهداف منتخب الكاميرون
، فينسنت أبوبكر
، رأيه بشأن النجم المصر
ي
محمد صلاح
، وذلك قبيل مواجهة منتخبي بلديهما، اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس أمم
إفريقيا.
وقال أبوبكر
في تصريحات نقلها موقع "Cameroun": "بصراحة، محمد
صلاح
لا يثير إعجابي كثيرا!".
واعتبر رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريح أبوبكر
، مستفزا لصلاح
،
الذي يوصف حاليا بأحد أفضل اللاعبين في العالم، وخير دليل على ذلك احتلال النجم
المصر
ي، المركز الثالث في جائز "ذا بيست" لعام 2021، التي يمنحها
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.
وهي المرة الثانية التي يحل فيها صلاح
ثالثا في جائزة "ذا بيست"،
بعد نسخة العام 2018.
وينتظر أن يكون الصراع بين صلاح
وأبوبكر
بالذات اليوم، من أجل قياد
منتخبيهما لنهائي البطولة القارية.
وكان صلاح
، أفضل لاعب في مباراة مصر
في الدور ربع النهائي أمام المغرب، حيث
سجل هدفا وصنع آخر، ليقود "الفراعنة" للفوز على "أسود الأطلس"
بهدفين مقابل هدف واحد.
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