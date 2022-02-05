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كيروش: محمد شريف لاعب كبير ولا غنى عنه

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السبت، 05-02-2022 09:30 ص
كشف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم، أن واقعة تبديل محمد شريف في مباراة مصر والكاميرون بعد نزوله بدقائق، كان لصالح منتخب مصر، موضحا السبب الحقيقي وراء تبديل اللاعب ونزل احمد سيد زيزو بدلا منه.
وكان كيروش قد علق بشأن واقعة تغيير محمد شريف لاعب المنتخب الوطنى بعد نزوله بدقائق فى الوقت الاضافى الثانى من مباراة مصر والكاميرون فى نصف نهائى امم افريقيا، التى اقيمت الخميس، وانتهت بفوز الفراعنة بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1، بعد انتهاء الوقتين الاصلى والاضافى بالتعادل السلبى.
واضاف كيروش خلال تصريحات صحفية ان تغيير محمد شريف بعد نزوله بدقائق، نظرا للتأكد من ان المباراة سوف تنتهي بالتعادل السلبي ويحتكم المنتخبان إلى ضربات الجزاء الترجيحية، حيث فضلت نزول احمد سيد زيزو، الذي يجيد تسديد الضربات الترجيحية وخروج محمد شريف.
واوضح أن محمد شريف لاعب كبير في منتخب مصر، ولا غنى عنه، ولكن ظروف المباراة هي التي اضطرتني لتغييره، خاصة وان المباراة كانت تتجه إلى ضربات الجزاء الترجيحية، مؤكدا ان اللاعب تفهم هذه الواقعة تماما وفضل مصلحة مصر على اي اعتبارات شخصية اخرى.
وكان محمد شريف قد شارك فى بداية الشوط الثانى من الوقت الاضافى فى مباراة مصر والكاميرون ولم يستمر فى الملعب سوى عدة دقائق، حيث انخرط اللاعب في البكاء بعد خروجه من الملعب مباشرة.

 

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