الأحد 06 فبراير 2022
توقيت مصر 11:46 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رئيس الوزراء يوافق على إصدر عملة فضية فئة 5 جنيهات

تعميم عاجل على جميع شركات الطيران بالسعودية بشأن شروط السفر الجديدة

علاقة بين المتهم وإحدى المتوفين.. بيان النيابة يكشف مفاجأة عن مجزرة الزمالك

الإعلان عن تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

فيديو مؤثر.. ماذا قالت أسرة الطفل ريان بعد وفاته

قناة مفتوحة تعلن بث مباراة مصر والسنغال في نهائي إفريقيا

فصل 5 موظفات سعوديات وتعيين أجنبية يثير الغضب بالمملكة

هجوم على سعد الصغير بسبب تحوله إلى امرأة في السعودية

صورة الطفل ريان ميتًا داخل سيارة الإسعاف تغزو مواقع التواصل

وفاة الطفل ريان.. ماذا قال ملك المغرب تعليقًا على الحادثة؟

ADS
 

الإعلان عن تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

2022_1_30_14_44_15_910
ا
Native
Teads
الأحد، 06-02-2022 10:58 ص

تتجه أنظار القارة الإفريقية عامة صوب ملعب أوليمبي في الكاميرون، الذي يستضيف اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي مصر والسنغال.
ونجح منتخب مصر في عبور الكاميرون - مستضيف البطولة- في دور نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي .
ويسعي رفاق محمد صلاح في تحقيق اللقب الغائب عن الجماهير المصرية منذ آخر تتويج عام 2010 .
وتوّج منتخب مصر علي مدار التاريخ بـ 7 بطولات كأس أمم أفريقيا متسيدًا بها القارة السمراء .
علي جانب آخر يحاول منتخب السنغال تحقيق اللقب الأول في تاريخه من بطولة كأس أمم أفريقيا خصوصا بعد حصوله علي الوصافة في البطولة لعام 2019 .
ومن المتوقع ان يبدأ منتخب مصر المباراة امام السنغال بتشكيل كالتالي : -

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
الدفاع: أحمد فتوح- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالمنعم- إمام عاشور.
الوسط: محمد النني- عمرو السولية- حمدي فتحي.
الهجوم: محمد صلاح- عمر مرموش- مصطفى محمد.
 

إقرأ ايضا

YuRGb

قناة مفتوحة تعلن بث مباراة مصر والسنغال في نهائي إفريقيا

IMG-20220204-WA0008-61fd42a60a831

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

61fe33764c59b73f3d6a3717

حارس مغربي يسجل أغرب هدفًا في العالم في شباكه

أخبار متعلقة

YuRGb

قناة مفتوحة تعلن بث مباراة مصر والسنغال في نهائي إفريقيا

20220204010151151

كيروش: محمد شريف لاعب كبير ولا غنى عنه

20220131_1643657208-615

«إنها الحرب».. كيروش في رد نارٍ على تصريحات صامويل إيتو

1713670_0

7 عقوبات صادمة على منتخب مصر قبل لقاء الكاميرون وتغريم صلاح 100 ألف دولار

983154_0

«قصف جبهة».. صلاح يرد على سخرية ماني

270432

بعد الهجوم عليه.. مفاجأة «كيروش» في تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا