الإعلان عن تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

الأحد، 06-02-2022
10:58 ص
تتجه أنظار القارة الإفريقية عامة صوب ملعب أوليمبي في
الكاميرون، الذي يستضيف اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، نهائي بطولة
كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي مصر والسنغال
.
ونجح منتخب مصر في عبور الكاميرون - مستضيف البطولة- في دور
نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي
.
ويسعي رفاق محمد صلاح
في تحقيق اللقب الغائب عن الجماهير
المصرية منذ آخر تتويج عام 2010 .
وتوّج منتخب مصر علي مدار التاريخ بـ 7 بطولات كأس أمم أفريقيا
متسيدًا بها القارة السمراء .
علي جانب آخر يحاول منتخب السنغال
تحقيق اللقب الأول في تاريخه
من بطولة كأس أمم أفريقيا خصوصا بعد حصوله علي الوصافة في البطولة لعام 2019 .
ومن المتوقع ان يبدأ منتخب مصر المباراة امام السنغال
بتشكيل
كالتالي : -
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
الدفاع: أحمد فتوح- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالمنعم-
إمام عاشور.
الوسط: محمد النني- عمرو السولية- حمدي فتحي.
الهجوم: محمد صلاح
- عمر مرموش- مصطفى محمد.