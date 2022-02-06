قناة مفتوحة تعلن بث مباراة مصر والسنغال في نهائي إفريقيا

الأحد، 06-02-2022
10:41 ص
أعلنت قناة الجزائرية الأرضية، نقل لقاء مصر
والسنغال
في
المباراة النهائية، لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.
ويلتقي منتخب مصر
بنظيره السنغال
ي، اليوم الأحد، في تمام
الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أوليمبي، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بالمباراة
النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وجاء تردد قناة "الجزائرية الأرضية" عبر القمر
الصناعي المصر
ي "نايل سات"، وتحمل القناة اسم "Programme
National" على التردد
11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.
وكانت القناة الجزائرية قد حرصت على إذاعة مباراتي مصر
ضد
كوت ديفوار في دور الـ16 والكاميرون في نصف النهائي، لكنها رفضت بث لقاء الفراعنة أمام
المغرب في الدور ربع النهائي.