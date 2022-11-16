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فيريرا يحسم الجدل ويبلغ إدارة النادي بقرارة النهائي حول انضمام أحمد فتحي إلى الزمالك

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احمد فتحي
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الأربعاء، 16-11-2022 04:38 م نسمه عبد الوهاب
كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة اهتمام الفريق الأبيض بضم أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز والذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أنه لا توجد مفاوضات من قبل الزمالك مع أحمد فتحي لضم اللاعب، وشدد على أنه سبق وتم طرح اسم اللاعب من قبل على البرتغالي جوسفالدو فيريرا قبل بداية الموسم الجاري، ولكنه رفض فكرة التعاقد مع الظهير الأيمن.
وأضاف المصدر أن رفض فيريرا جاء بسبب سن أحمد فتحي، وأشار إلى أن المدرب أكد أنه كان من الأفضل استمرار حازم إمام الظهير الأيمن السابق للزمالك بدلا من التفكير في ضم فتحي، لكنه قرر رحيله لنفس السبب المتعلق بالسن.

ويضم الزمالك في مركز الظهير الأيمن حاليا كل من التونسي حمزة المثلوثي وعمر جابر الذي انضم للأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من بيراميدز.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
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