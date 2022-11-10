الأزمة تتصاعد.. تطور جديد في خلاف إمام عاشور مع إدارة الزمالك

الخميس، 10-11-2022
09:05 ص
قال الإعلامي إسلام صادق، إن أزمة إمام عاشور لاعب فريق الكرة بنادي
الزمالك
لم تنتهي حتى الأن وهناك خلاف على المقابل المادي بين الطرفين لتعديل عقده
في الفترة القادمة.
وأضاف "صادق" عبر برنامج "البريمو" على قناة
"تن" :" إمام عاشور لاعب فريق الزمالك
يتمسك بالحصول على مقابل
مادي مرضي بالنسبة له في العقد الجديد مع نادي الزمالك
وهو ما نقله اللاعب لإدارة
ناديه لتنفيذ رغباته قبل التجديد بشكل رسمي ".
وأضاف:"هناك فوارق مالية بين ما عرضه نادي الزمالك
وبين رغبة إمام
عاشور وهناك جلسة مع اللاعب منتظرة خلال الفترة القادمة ".
حدد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك
شرط أساسي للتعاقد مع صفقات جديدة
خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبله
وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل
الاجتماعي “ فيسبوك ”:" فيريرا يشترط ألا يتجاوز عمر الصفقات الجديدة ٢٥ سنة
في يناير لرغبته في تكوين فريق للمستقبل"